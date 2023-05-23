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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: الإيصال الإلكتروني ملزم من منتصف إبريل الماضي

صدى البلد

طالب "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة ،  من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:

https://pos.eta.gov.eg

وأشار إلى بدء بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  للمنظومة في 15 أبريل 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023 .  

 وأكد " مختار توفيق " على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة ، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الماضي .

وأشار " مختار توفيق "  إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة  الإيصال الإلكترونيالاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط  الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأضاف  أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة ، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في  (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

 وقال " مختار توفيق  " إنه يمكن  التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395،  كما يمكن إرسال الاستفسارات علي الإيميل التالي : [email protected]


 

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