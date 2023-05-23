قاضية أمريكية تنتصر لشركة كبرى على الجمهور

رفضت قاضية أمريكية، دعوى رفعها مستخدمو الألعاب لمنع عملية استحواذ بشكل مبدئي لشركة ميكروسوفت على شركة أخرى، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.

تبلغ قيمة الصفقة 69 مليار دولار، للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو “أكتيفيجن بليزارد”، مبتكرة لعبة “كول أوف ديوتي”.

ورفع المدعون دعوى قضائية على شركة “ميكروسوفت” في محكمة اتحادية بولاية كاليفورنيا في ديسمبر لإلغاء الصفقة التي وصفوها بأنها ضارة بالمنافسة.

وقالت القاضية جاكلين سكوت كورلي في محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية، إن مستخدمي ألعاب الفيديو لم يبينوا أنهم سيتعرضون "لضرر لا يمكن إصلاحه" إذا سُمح باستمرار عملية الاستحواذ.