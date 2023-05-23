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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: وعد ليبي باعتماد الشركات المصرية في قائمة الموردين للمشروعات

صدى البلد


دعا عبد الحميد دبيبه رئيس الحكومة الليبية الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الحكومة لاعادة اعمار ليبيا وبناء البنية الأساسية.

وأوضح أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشركات المصرية للتواجد و بالسوق الليبي مؤكدا علي تواجد المنتجات المصرية فعلا بالسوق الليبي في مجالات الدهانات ومواد العزل والمواسير واعتمادها للاستخدام في مشروعات البنية الأساسية الحالية  

وطالب خلال تفقده للجناح المصري المشارك في معرص ليبيا بيلد والذي افتتح أمس وتستمر فعالياته حتي الخميس وتشارك فيه ٢٠شركة من قطاع الصناعات الكيماويةالمصري بتكثيف مشاركة الشركات المصرية بالمعارض المتخصصة التي تقام بليبيا وتنظيم عدد من الزيارات والبعثات التجارية للشركات المصرية من مختلف القطاعات.

 من جانبه كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية أنه طالب رئيس الحكومه خلال تفقده للجناح بدعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التي سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة القادمة فضلا عن اعتماد الشركات وتسجيلها ضمن قائمة الموردين لمستلزمات الانتاج للمشروعات التي تقام داخل الدولة.

قال مجيد إن رئيس الوزراء وعد بتقديم كامل الدعم للشركات المصرية وأن الباب مفتوح لكل الشركات المصرية في المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليا. 

ولفت مجيد إلي دراسة كان قد أعدها المجلس بتكليف من رئيس المجلس خالد أبو المكارم لدراسه السوق الليبي وتحديد القطاعات التي يمكن استهدافها مشيرا إلي ما أكدت عليه الدراسه من وجود العديد من الفرص المتاحة للصادرات المصرية في قطاع الصناعات الكيماوية وان هناك رغبة قوية من قبل الشركات الليبية للتعاون مع نظيرتها المصرية سواء بالشراكة في إقامة مشروعات مشتركة أو توريد منتجات ومستلزمات إنتاج للمشروعات الجارى تنفيذها 

وفجر مفاجأة انه اكتشف خلال تفقد الجناح الليبي قيام بعض الشركات الليبية بعرضها لمنتجات مصرية في المعرض باعتبارهم وكلاء لعدد من الشركات المصرية.

قال إن ليبيا تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية والإفريقية المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية بعد كلا من السعودية والمغرب. فضلا عن أنها من أكبر 15 دولة مستوردة لمختلف منتجات القطاع على مستوي العالم خاصة منتجات الأحبار والدهانات، والمواسير، مواد العزل، ومنتجات البلاستيك والمطاط، والمنظفات، ومنتجات الزجاج من أدوات المائدة والعبوات الزجاجية، والمنتجات الوسيطة من كيماويات عضوية ومتنوعة والغير عضوية، فضلاً عن منتجات الأسمدة.

واوضح أنه قد بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2022 حوالي 383 مليون دولار محققة نسبة نمو بلغ 38% مقارنة بعام 2021

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