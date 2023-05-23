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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يتخلص من جاره بسبب خلافات الجيرة بالجمالية

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه أثر وقوع مشاجرة مع جاره بسبب خلافات الجيرة بالجمالية حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم والسلاح ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة الجمالية من أحد المستشفيات بإستقباله سائقا مقيما بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" ، تم ضبطها ، ونتج عن ذلك إصابتهما والتى أودت بحياة الأول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجمالية القاهرة امن القاهرة توج خلافات الجيرة مباحث القاهرة

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