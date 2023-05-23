الصين: التعاون مع روسيا لن يكون ضد أطراف ثالثة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، أن التعاون الروسي الصيني ليس موجهًا ضد أي دول.

وجاء ذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لبكين للمشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني.

وقالت نينج ، إن الصين تحرص على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".



وأضافت نينج ، أن التعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد أطراف ثالثة ولا يخضع لنفوذها.

وتابعت أن الصين تعارض دائما العقوبات الأحادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي لا يوجد لها أساس في القانون الدولي وغير مصرح بها من قبل مجلس الأمن.

ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.

وتبدأ الزيارة في مدينة شانجهاي، وبعد ذلك سيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين،وسيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

وستتم مناقشة القضايا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين خلال الزيارة.