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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 24 متهماً بحوزتهم 30 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بقنا

ضبط أسلحة أرشيفية
ضبط أسلحة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، من ضبط 24 متهمًا بحوزتهم 30 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية بمراكز "قوص وقفط ونقادة"، جنوب قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مباحث المديرية بشن حملات أمنية مكبرة من قوات المباحث بنطاق مراكز  شرطة "قوص ونقادة وقفط"، لضبط الأسلحة غير المرخصة والخارجين عن القانون.

 

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وأسفرت الحملة عن ضبط 24 متهمًا بحوزتهم 30 قطعة أسلحة نارية من مناطق متفرقة بمراكز "نقادة وقوص وقفط".

 

جرى التحفظ على جميع المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بكل مركز بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

جاءت الحملات بناءاً على معلومات تفيد ضبط و إحضار المتهمين وحيازة المتهمين لأسلحة نارية غير مرخصة.

 

قنا نقاده قوص حملة امنية قفط 30 قطعة سلاح الأسلحة غير المرخصة

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