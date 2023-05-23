وجدي زين الدين يفند دلالات الزيارة الأولى لسلطان عمان إلى مصر ..فيديو

أكد الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، أن العلاقات المصرية العمانية قديمة وأزلية منذ أيام الفراعنة.



وقال وجدي زين الدين خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن سلطنة عمان ذات حضارة قديمة على غرار الحضارة المصرية القديمة، موضحا أن الملكة حتشبسوت أرسلت سفنا كبيرة محملة بالبضائع إلى عمان قبل أن تعود إلى مصر أيضا محملة بالحرير والبخور واللبان؛ بالتالي هناك حضارتين كبيرتين بين مصر وعمان.



وأشار إلى أن العلاقات بين الدولتين ليست حديثة لكنها تمتد منذ الفراعنة وحتى اليوم بما يعني أن هناك توافقا ثقافيا وفكريا، مضيفا أن سلطنة عمان اشتهرت بعلماء كبار في الطب وفي تحقيق التراث مثل علماء الحضارة المصرية القديمة.



ولفت الدكتور وجدي زين الدين لبرنامج صباح البلد، إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر تعتبر الأولى منذ جلوسه على عرش السلطنة، مؤكدا أن الزيارة جاءت في توقيت مهم للغاية عقب قمة جدة التي عقدت قبل أيام في المملكة العربية السعودية، ناقش خلالها الزعيمان ملفات سياسية بالدرجة الأولى أكثر منها اقتصادية باعتبار أن سلطنة عمان تمثل دولة ذات رؤية محترمة وحكيمة.