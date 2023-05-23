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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1639 مريضاً في قافلة علاجية بقرية أم الرزق بالدقهلية

قوافل طبيه
قوافل طبيه

بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.


وجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الأحد و الاثنين ٢١ ، ٢٢ مايو٢٠٢٣  في قرية ام الرزق مركز شربين  والتي تبعد عن مستشفى شربين 19 كيلو  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1639 مريضاً  . وضمت  12 عيادة  منهم 7 عيادات متنقلة: (  2 اطفال ، تنظيم اسرة , أنف وأذن - رمد ) و 5 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة                        284
أطفال                       220 
جراحة                       164  
أنف وأذن                    189        
عظام                         161
رمد                           111
جلدية                       157     
أسنان                        178
نسا وتنظيم أسرة        175 
كما تم إجراء عدد   298 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  58 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 121  مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل  106 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  11 قراراً  للعلاج على نفقة دولة 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية ، و 140 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قافلة طبية قافلة علاجية لدكتور خالد عبد الغفار مبادرة الكشف المبكر مركز ندوة تثقيفية

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