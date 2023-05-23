الكشف على 1639 مريضاً في قافلة علاجية بقرية أم الرزق بالدقهلية

بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الأحد و الاثنين ٢١ ، ٢٢ مايو٢٠٢٣ في قرية ام الرزق مركز شربين والتي تبعد عن مستشفى شربين 19 كيلو وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على 1639 مريضاً . وضمت 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال ، تنظيم اسرة , أنف وأذن - رمد ) و 5 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 284

أطفال 220

جراحة 164

أنف وأذن 189

عظام 161

رمد 111

جلدية 157

أسنان 178

نسا وتنظيم أسرة 175

كما تم إجراء عدد 298 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 58 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 121 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 106 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة دولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية ، و 140 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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