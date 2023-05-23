إصابة 5 أشخاص أثر إنقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق السلام بلبيس أمام المظلات وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين بإستقبال كلا من "ايهاب م م" 34 سنة مقيم بلبيس و"ناهد ا م ع" 38 سنة و"ياسين ا ع" 31 سنة و"ولاء ع ا" 33 سنة جميعهم مقيمين منيا القمح مصابين بكدمات وسحجات و"زهراء ا ع" 20 سنة مصابة بجرح قطعي بالذراع الايمن وكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق السلام بلبيس أمام المظلات وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.