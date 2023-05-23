رئيس الأفريقي للتنمية: السيسي إتخذ إجراءات ساعدت في إنجاز مشروعات الطاقة المتجددة

قال الدكتور اكينومي اديشينا رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية؛ إنه من الواجب استكمال التمويل العام من القطاع الخاص لكي يتم التصدي للتداعيات المناخية وإتفقنا في التحالف المالي الأفريقي للمناخ بجميع الدول الأفريقية من المؤسسات المالية والبورصات الأفريقية لضمان منظومة بيئية متكاملة ويجب على المؤسسات أن تسعى إلى دمج تمويلات المناخ على مستوى القارة مع توفير تحفيزات أكبر للاستثمارات الخضراء على مستوى القارة الأفريقيه ويمكن أن يؤدي هذا لتعبئة السندات الخضراء وتعبئة التمويلات الخضراء العالمية لفائدة أفريقيا التي تمثل 6.2% من أصل 2.6 تريليون دولار من السندات الخضراء العالمية الصادرة حتى عام 2022 وقد أصدر البنك أكثر من 10 مليارات دولار سندات خضراء في السنوات العشر الماضية ما سمح لنا بدعم مشاريع خضراء مثل مزارع الرياح في كابول التي تزود البلاد باحتياجات الكهرباء بنسبة تزيد عن 20% من الإحتياجات للطاقة ومحطات المعالجة للمياه مثل مصر والتي توفر المياه أكثر من 3.3 مليون شخص.

وأضاف الدكتور اكينومي خلال إفتتاح الرئيس السيسي للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023 بشرم الشيخ: نسعى لإنشاء المزيد من محطات معالجة المياه في العالم وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتخاذ اجراءات سريعة ساعدت على تنفيذ الانجازات في مشاريع الطاقة المتجددة ونحن نستخدم القطاع الخاص لنقل مخاطر المناخ التي تواجه البلدان على مستوى الاصوات لتامين البلدان ضد الصدمات المناخيه وذلك بدعم برامج لتمويل المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعيه بشراكة مع العديد من الجهات في الادارة المتخصصة المرتبطة بالكوارث المناخية وذلك كله يعمل بشكل ايجابي.

وتابع: منذ ثلاث سنوات عانت مدغشقر من مواسم الجفاف المتعاقبه وقمنا بصرف1.2 مليار دولار لتعويض الخسائر التي تكبدها اكثر من 600 الف شخص وعانت ملاوي من نفس موجات الجفاف وتم فتح برنامج التأمين بحوالي 14 مليار دولار جعل المزارعين يستفيدون منها ؛ مشيرا إلى أن يتعين علينا ضمان تمويلات متزايدة من طرف القطاع الخاص وفي هذا الإطار تم اطلاق تحالف من اجل البنية الخضراء التحتيه في افريقيا تحت اسم "الاتية" والتي تعمل على تسريع الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص والطاقات المتجددة ونقل الهيدروجين الاخضر والبنية التحتية المقاومة للأزمات المناخيه وتخطط هذه الآليه بتعبئة 500 مليون دولار من اجل تمويل مشاريع وتطويرها بإستخدام المنصات والاسهم الخاصة وتعبئة 10 مليار دولار.

وأشار إلى أهمية تمويل القطاع الخاص للبنية التحتيه الخضراء في افريقيا ؛بالاضافة الى التمويلات المختلطة من اجل تمويل المشروعات الخاصة بالكهرباء ببرنامج من الصحراء الى الكهرباء بقيمه 20 مليون دولار بطاقة 10000 ميجا وات من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسيه في المناطق الساحليه وتوفير الكهرباء ل 250 مليون شخص وينشر البنك ضمانات ائتمانيه جزئيه بدعم برامج التمويل الخاص بالازمات المناخية بقيمه 195 مليون يورو وهذا خير مثال على توفيرنا للاستثمارات والتي تؤكد على الانتمائيه بدعم وتعبئه 500 مليون دولار في اسواق رأس المال العالمي .