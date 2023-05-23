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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: التحية واجبة للرئيس السيسي ووزير الخارجية

رئيس مجموعة البنك
رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية

قال الدكتور اكينومي اديشينا رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية؛ إن التحية واجبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الإستثنائي لإجتماعات  دورة 2023 بالإضافة لتقديم التحية ل وزير خارجية مصر المتألق ؛ مضيفا  أن بالفعل ان الاجتماعات التي تقام في شرم الشيخ هي تعتبر فرصة ان نتناقش معا وأن نجد حلول للتحديات والاشكاليات التي تواجه القارة لأن في مدينة شرم الشيخ الحديثه الساحرة والعصريه والتي يتم تدبيرها بشكل استثنائي من طرف محافظ جنوب سيناء خالد فوده الذين يقومون بعمل استثنائي يستحق الافتخار بالاضافة الى العمل والاهتمام بكامل التفاصيل بالاضافه الى ان شرم الشيخ احتضنت مؤتمر قمة المناخ كوب 27.

أضاف خلال إفتتاح   الرئيس عبد الفتاح السيسي للإجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023 بشرم الشيخ ؛ أن  الترحيب واجب الاتحاد الافريقي ورئيس جمهوريه زيمبابوي وجزر القمر وكما يسعدنا الانضمام لرئيس جمهوريه تنزانيا المتحدة ورئيس  جمهوريه الصومال الفيدراليه ورئيس جمهوريه رواندا وجميع الحضور .

بالاضافه الى القرار التاريخي بشأن تقليص الخسائر والاضرار المنبثقه عن التغيرات المناخية للبلدان الافريقيه التي تمثل 3% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالمي والتي تعاني منها افريقيا بشكل غير متناسب واصبح الامن المائي هو قضية وطنية في الدوره 27 لقمة المناخ؛ مضيفا أن  مصر اطلقت مبادرة الارتباط المتوازن بين الماء والغذاء والطاقة وهي محاولة جريئة بتعبئة 1.4 مليار دولار من اجل التركيز على معالجة التغيرات المناخيه بقيادة بنك التنمية الافريقي وقد تجاوزنا هذا الهدف ونجحنا مع شركائنا في تعبئة 2.2 مليار دولار وفي منطقة الساحل يؤدي المناخ الجديد وهو أكبر سخونة الى جفاف أحواض المياه وأدى إلى تقليص المياه الموجودة في بحيره تشارل التي يتم استخدامها من اجل عيش ملايين الاشخاص في نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون وموزمبيق ومدغشقر ورواندا على مستوى القرن الافريقي ولم تعرف اي تساقط  للامطار في هذه المناطق لاكثر من اربع مواسم متعاقبة وقد خلقت الاعاصير والفيضانات دمارا في اعقابها مع خسائر في الارواح وتدمير البنية التحتية وتدمير دول الجزر الصغيره وافريقيا تتعرض بالدمار بسبب التغيرات المناخية .

افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الخسائر والأضرار التغيرات المناخية الأرواح الاتحاد الافريقي

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