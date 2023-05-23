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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يضم 4602 مدفن.. محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع الجبانات

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة لمشروع الجبانات بطريق الفيوم، والتى تنفذها المحافظة بإشراف مديرية الإسكان بتكلفة إجمالية تصل إلى 212 مليون جنيه، وقد تم إجراء القرعة العلنية عليها خلال الفترة الماضية، وذلك لتسليمها لمن وقع عليهم الاختيار في القرعة. 

وقال المحافظ إن المرحلة الرابعة تضم 4 قطاعات وتضم 4602 مدفن، بالإضافة إلى مسجد مقام على مساحة 700م، مشيراً إلى أنه تم رصف الطرق الرئيسية للقطاعات بالطبقات الأسفلتية وتركيب بلاط إنترلوك للشوارع الجانبية.

وشدد على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال  المتبقية ببعض القطاعات فى المواعيد المحددة، موجهاً مديرية الإسكان بعدم استلام بعض المدافن إلا فى حالة تلافى السلبيات والملاحظات التى تم رصدها.

كما وجه المحافظ برصف الطرق المؤدية إلى المراحل القديمة بالطبقات الأسفلتية بالنسبة إلى الطرق الرئيسية والفرعية ببلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى مراعاة مناسيب الطرق وتركيب بالوعات صرف أمطار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المداخل المؤدية إلى الجبانات.

رافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان بالجيزة، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وسميح عبد الجواد، رئيس جهاز الجبانات بالمحافظة.

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