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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى 4 خطوات.. طريقة الاستعلام عن رصيد المتوفى في البنك

حساب بنكي
حساب بنكي

يسعي الكثير من المواطنين للبحث عن طريقة معرفة رصيد المتوفي فى البنك حيث يحتاج الاستعلام عن الورث إلي مجموعة من الخطوات والمستندات.


الاستعلام عن رصيد المتوفى في البنك


وتتيح البنوك الاستعلام عن رصيد المتوفى في البنك فى حالة استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك والتي تتضمن مايلي :-

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ـ يلزم الاستعلام عن رصيد المتوفى في البنك تقديم صورة إعلام الوراثة، أو صورة من توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك.

ـ كما تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفى، أو صورة شهادة الوفاة «مميكنة».

- وتتضمن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري، خاص بمقدم الطلب.

الحالات مسموح لها الكشف عن حسابات العملاء في البنوك


وهناك حالات محددة يتم فيها السماح بالكشف عن حساب العميل داخل البنك وفقا للبنك المركزي خاصة أنه حسابات البنوك تتسم بالسرية.


وتشمل الحالات المسموح فيها بالكشف عن رصيد المتوفي أو الكشف عن حسابات البنوك مايلي :-

- يمكن الاطلاع على حساب البنك وإعطاء بيانات عنه بطريق مباشر أو غير مباشر بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة.

- كما أنه مسموح بالكشف عن حسابات البنوك فى حال وجود إذن كتابي من أحد ورثته صاحب الحساب أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها.

- كما تتضمن حالات كشف حسابات البنوك وجود إذن كتابي من نائب صاحب الحساب القانوني أو وكيله.

- الكشف عن الحساب بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

خطوات الاستعلام عن رصيد المتوفى في البنك

وبالنسبة لكشف حساب المتوفي فى البنك يلزم على الورثة القيام بمجموعة من الخطوات التى تمكنهم من الاضطلاع عن الحساب والتي تشمل مايلي

- تبدا أولي خطوات الاستعلام عن رصيد المتوفى في البنك بتوجه أقارب المتوفى من الدرجة الأولى إلى البنك المركزي لمعرفة رصيد المتوفى لدى جميع البنوك.

- فى هذه الخطوة يتم تقديم طلب للاستعلام عن أي حسابات في البنوك ودفع رسوم، ويتمّ أخذ رد رسمي من البنك بالرصيد.

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اِعرف الأوراق المطلوبة .. خطوات استخراج إعلام الوراثة

- ولا يمكن تقديم الطلب إلا من شخص من الورثة الشرعيين، أو شخص يحمل توكيل من أحد الورثة.

- وأخيرا البنك المركزي يرسل طلب استعلام لجميع البنوك في مصر، فتقوم البنوك بالرد على هذا الطلب.

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