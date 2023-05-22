كيفية استخراج رخصة سيارة ملاكي 2023

يقدم موقع صدى البلد، كيفية استخراج رخصة السيارة الملاكي، بعد وجود انفراجة بالأسعار وانخفاض مصاريف الترخيص بسبب إلغاء شراء حقيبة الإسعافات الأولية والطفاية والمثلث العاكس، لمدة تتراوح من سنه إلي 3 سنوات للملاكي، وسنة واحدة للأجرة والنقل بمختلف أنواعه.

ترخيص سياره

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

الفحص البيئى

اختبار طفاية الحريق

شراء شنطة الاسعافات الأولية

رسوم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس

إستلام رخصة السيارة

بطاقة الرقم القومي

سند ملكية السيارة

شهادة مخالفات

الفحص الفنى على السيارة

دفع رسوم التأمين الإجباري

ترخيص سياره

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة إلكترونيا

تتضمن عملية استخراج بدل فاقد رخصة السيارة مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة فى ظل الخدمات الإلكترونية التى تقدمها وزارة الداخلية حيث يمكن للمواطن استخراج بدل فاقد رخصة السيارة عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى وحدة المرور.

وتتضمن خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة عبر الإنترنت مجموعة من النقاط تشمل مايلي:-

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

اختيار إنشاء حساب

إدخال البيانات كالاسم والرقم القومي واسم المصنع، واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الموبيل وإدخال كلمة سر.

يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الرئيسية واختيار خدمة مركباتي.

اختيار خدمة “بدل فاقد رخصة مركبة”.

إدخال بيانات السيارة التى تتضمن رقم اللوحة وحدة الترخيص ونوعه والمحافظة ورقمي الساشية والماتور ورقم شهادة براءة الذمة المالية وتاريخ انتهائها.

كتابة عنوان من أجل استلام الرخصة

اختيار طريقة دفع الرسوم

اختيار الدفع الإلكتروني سيتم منحك كودا للتوجه إلى أقرب منفذ لدفع الرسوم.

توفير شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

يجب أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

خطوات ترخيص سيارة خاصة

التقدم لأخذ بصمة الموتور وشاسيه السيارة

دفع التأمين الإجباري على السيارة لدى إحدى شركات التأمين الموجودة داخل مبنى إدارة المرور ويكون أيضاً سنوي أو ثلاث سنوات

طلب الفحص البيئي (ليس في كل المحافظات)

الذهاب لمكتب الأمن الصناعي لاختبار طفاية الحريق واعتمادها من الموظف المختص ويكون ذلك على ورقة اختبار طفاية الحريق الموجودة بالملف

طفاية الحريق وشراءشنطة الإسعافات الأولية ومثلث التحذيرات ويكون ذلك بإيصال يرفق مع الملف

دفع الرسوم والضرائب المقررة