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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي يتسبب في أزمة لـ"بي بي سي".. تفاصيل

صدى البلد

أصدرت المحكمة العليا في دلهي استدعاءً لبي بي سي في قضية تشهير بسبب فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حسبما أفادت “ذا جارديان”.

وجاء في التقرير حسبما قالت الصحيفة أنه شكك في قيادة مودي خلال أعمال الشغب في غوجارات عام 2002 ، وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الهندية.

وذكرت التقارير أن دعوى التشهير تنص على أن الفيلم الوثائقي  الذي نشر بعنوان "الهند: مسألة مودي" ، الذي تم بثه في وقت سابق من هذا العام ، ألقى بظلاله على سمعة الهند وسمعة القضاء ورئيس الوزراء.

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وقالت التقارير الإعلامية إن الدعوى رفعتها منظمة غير ربحية مقرها ولاية غوجارات، وركز الفيلم الوثائقي على قيادة مودي كرئيس وزراء ولاية غوجارات الغربية خلال أعمال شغب عام 2002 قتل فيها ما لا يقل عن 1000 شخص.

ونفى رئيس الوزراء الهندي الاتهامات بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف أعمال الشغب ولم يجد تحقيق أمرت به المحكمة العليا أي دليل لمقاضاته. 

ورفضت المحكمة العليا العام الماضي التماسا يطالب بتحقيق جديد،  ووصفت الحكومة الفيلم الوثائقي ، الذي لم يتم بثه في الهند ، بأنه "قطعة دعائية" متحيزة ومنعت مشاركة أي مقاطع منه على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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