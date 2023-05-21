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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا لم يستطيعوا حفظ السلام؟.. رئيس الوزراء الهندي يدعوا لإصلاح الأمم المتحدة

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أنه لابد من إصلاح منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المنظمة لا تعكس الواقع الحالي للعالم.

وأضاف مودي خلال قمة مجموعة السبع، أنه يجب تحليل أسلوب الحديث عن السلام والاستقرار، لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها للحفاظ على السلام، منع النزاعات اليوم؟، لافتا إلى أنه إذا لم تأخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حقائق العالم الحديث على محمل الجد وسماع صوت "جنوب العالم"، سيكونون مثل "متجر نقاش" فقط.

وتسائل رئيس الوزراء الهندي عن لماذا لم يتم حتى تعريف الإرهاب من قبل الأمم المتحدة؟، مشيرا لى أنه إدا تم النظر إلى جوهر الأمور ستجد شئ واحدا، وهو أن المؤسسات التي تم إنشاؤها في القرن الماضي لا تتوافق مع نظام القرن الحادي والعشرين.

وتدرس الهند، إلى جانب البرازيل وجنوب إفريقيا وألمانيا واليابان، الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، حيث يضم مجلس الأمن الدولي حاليا خمسة أعضاء دائمين فقط وهم روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة، ويمكن لهذه الدول أن تستخدم حق النقض ضد أي قرار، بالإضافة إلى أن هناك 10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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