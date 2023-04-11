وفر فلوسك.. كيفية ترخيص سيارة كهربائية 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين من اصحاب السيارات الكهربائية، عن كيفية ترخيص السيارات الكهربائية 2023، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين أصحاب السيارات الكهربائية، والتي ستوفر لهم قدرا كبيرا جدا من النفقات الخاصة بالصيانة واستهلاك البنزين للسيارات الملاكي والسولار للسيارات النقل.

خطوات ترخيص سيارة كهربائية 2023

توجه مالك المركبة إلى أقرب وحدة مرور التابع للمنطقة السكنية، التي يقيم بها وذلك لاستخراج ترخيص لها.

أن يقدم مالك السيارة أو وكيل عنه بمستند طلب ترخيص السيارة على النموذجين 251 و 351 ويجب تقديمها أمام أقسام المرور التي يتوفر بها أجهزة الحاسوب.

يجب أن يكون المالك أو وكيله بحوزته مستند رسمي يثبت صحة إقامته داخل العنوان الذي يمليه في المستندات الرسمية.

تقديم المواطن مالك المركبة مستندا رسميا يثبت صحة ملكيته للمركبة .

رسوم ترخيص سيارة كهربائية 2023

ختم جودة 3 جنيهات.

مقابل تطوير اللوحات 115 جنيها.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة كهربائية

تأمين اللوحات 100 جنيه.

قيمة الملصق الإلكتروني 75 جنيها.

تكلفة اصدار رخصة القيادة 20 جنيها.

ختم التنمية 10 قروش.

الاوراق المطلوبة لترخيص سياره كهربائية

سعر الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة كهربائية 2023

صندوق تحسين الخدمات المرورية “المحافظة” بحد أقصى 50 جنيهاً.

الفحص الفني ممكن بحد أقصى 200 جنيه.

إيصال إطفاء + ختم شرطة 5 جنيهات + 15 جنيها.

نموذج الفحص الفني 101 مرور + ختم شرطة 2.10 جنيه + 5 جنيهات.

طابع الشهيد 5 جنيهات.

الرسم السنوي لاستخدام الراديو 104 جنيهات.

رسوم استخدام اللوحات 40 جنيها.

شروط ترخيص السيارة الكهربائية 2023



دفع التأمين الإجباري على السيارة سنوي أو ثلاث سنوات.

شراء حقيبة إسعافات أولية + مثلث تحذير.

دفع الرسوم والضرائب المقررة.

تقديم بصمة المحرك وشاسيه السيارة على إحدى استمارات الفحص الفني بالملف

يقوم مهندسون متخصصون بفحص السيارة من حيث الأمان والمتانة