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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية تضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام)، برئاسة علاء السيد، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك دمياط ومباحث الضرائب والرسوم، من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

جاء ذلك بناءً على مذكرة سرية مفادها قيام أحد المحال فى مدينة المنصورة بالاتجار وبيع السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة جمركية من السعيد الديداموني، مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد السعيد عوض، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد الحلو، مدير إدارة الاستخبارات، ونورا عادل عبد الهادي، رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، توجهت للمكان المحدد محل الواقعة، وتم ضبط 240 خرطوشة سجائر ماركات متعددة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للمادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 96 ألفا و 210 جنيهات.

وقرر علاء السيد، مدير عام مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (التزام)، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط والتحفظ علي المضبوطات، وإخطار عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.

وتم طلب التصالح وسداد المستحقات الجمركية بالكامل بالقسيمة رقم 434007/93 .

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، بالرقابة الجمركية وضبط جميع محاولات التهرب الجمركي.

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