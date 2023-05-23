اجتماع تنسيقي بالجامعة العربية تحضيرًا للحوار الاستراتيجي ومنتدى التعاون مع الجانب الصيني

عقد بمقر الأمانة العامة اليوم /الثلاثاء/ الاجتماع التنسيقي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما يومي 29 و30 مايو الجاري في الصين.



ترأس الاجتماع التنسيقي السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء.



وصرح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن أعمال الدورة (18) لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، وترتيبات الإعداد لهذه الدورة؛ من أجل تدعيم أواصر التعاون مع الجانب الصيني وفقا لتوجيهات قادة الدول العربية والأمين العام للجامعة.