ضمن مشروعات التطوير.. إزالات عقارات آيلة للسقوط وصرف التعويضات في القاهرة|صور

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عددا من مشروعات التطوير بنطاق أحياءها في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على كافة تفاصيل الأعمال وذلك استكمالا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المناطق التاريخية و الاثرية و بالمناطق المحيطة بها والارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

إزالات في عرب اليسار

وحرصت عبد المنعم، على متابعة أعمال الازالات التي تتم بمنطقة عرب اليسار بنطاق حي الخليفة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة وبحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي و المهندسة هبة طارق بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية و المتابعة الميدانية بالمنطقة و الاجهزة التنفيذية و المعنية و الشرطية لتتكاتف الجهود للانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني.

هدم 110عقارا

وتم الانتهاء من أعمال الازالات بالمرحلة الأولي تنفيذًا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين، حيث تم هدم حوالي 110 عقار لتبدأ اعمال المرحلة الثانية بالمنطقة .

وتوقفت "عبد المنعم"، للتحدث مع أهالي المنطقة حيث أعرب الاهالي عن سعادتهم من خلال تسهيل كافة الاجراءات وصرف التعويضات لبدء اعمال المرحلة الثانية وتقديم خدمات التطوير المقدمة لهم بصورة مستمرة والتي تساهم في الارتقاء بشتى مرافق القطاعات .

وأكدت على العمل على قدم وساق للبدء ونهو الاعمال طبقا للجدول الزمني المعد لذلك والتي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل من خلال الحرص على بعث رسالة طمأنة لهم لتذليل كافة العقبات والتحديات وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاولى للعقارات ذات الخطورة الداهمة وللايلة للسقوط و نقل عدد من السكان من خلال التعويضات المالية طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الاجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الاهالي لتلبية كافة طلباتهم والنظر المستمر الى كافة الشكاوى المقدمة مؤكدة على الحرص الدائم للجولات المستمرة بموقع الاعمال لتذليل العقبات وعقد اللقاءات والمقابلات بصورة مستمرة مع الاهالي .

رفع كفاء منطقة سيدي عقبة

كما شملت جولتها المرور على المحاور المرورية بنطاق منطقة الامام الشافعي والليثي وشارع الخلاء و التونسي لمتابعة اعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة سيدي عقبة وعلى جانبي طريق الاوتوستراد وكباري اللواء صلاح الشاذلي ومحور الحضارات حيث اكدت سيادتها على استمرار اعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية بالتوازي مع رفع كفاءة المناطق العشوائية وغير المخططة بالتوازي مع اعمال المحاور المرورية الجديدة والتي تلقى اهتماما كبيرة و متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لاعادة القاهرة الى رونقها ومظهرها الحضاري وتوفير بيئة عصرية للمواطن تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا من خلال ربط محاور الحركة بين القاهرة التاريخية بحاضرها لتأكيد الاهمية التاريخية لها مع تحسين شبكة الطرق .

تفقد منطقة العشش وسوق الحمام

وتخللت الجولة تفقد منطقة العشش بمنطقة سوق الحمام امام كوبري التونسي بنطاق حي الخليفة لتنتقل الى حي البساتين للمرور على الاعمال بمحور الجزائر بامتداد شارع الجزائر وبمنطقة شريط السكة الحديد حيث وجهت سيادتها بالمتابعة الشخصية والدورية والحملات المستمرة بنطاق الحي للتأكيد على عودة الانضباط الى الشارع والتصدى لكافة اوجه التعديات والمخالفات وازالة كافة التراكمات والمخلفات .

إزالات خلف مكتبة المعادي

واثناء جولتها بشارع الجزائر وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السيد مدير فرع هيئة النظافة بالحي بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة أي تراكمات ومخلفات بالحي بصورة عامة و خاصة بالحديقة التي تقع خلف مكتبة المعادي المتكاملة بشارع ٢٥٠ وشددت على رفع حالة النظافة بها ومحاسبة المقصريين وعلى الفور استجابت الاجهزة المعنية بعمل حملة مكبرة لرفع مستوى النظافة بالحديقة من خلال توفير العمالة اللازمة والمعدات واللوادر مع التأكيد على استمرار الاعمال لحين الانتهاء من رفع المخلفات مع المتابعة الدورية اولا بأول .

وتأتى الجولات التفقدية فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة ، ومنطقة السيدة نفيسة ، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة

إزالات في جنوب القاهرة