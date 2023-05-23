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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها البطيخ والمانجو.. لماذا تطارد الشائعات المحاصيل الصيفية كل عام؟ وما الحقائق؟

بطيخ وخوخ
بطيخ وخوخ

"كذبة مايو" شائعات كثيرة تطارد المحاصيل الصيفية فى نفس الوقت من العام ، خاصة البطيخ والمانجو والخوخ وكالعادة ومع ظهور أولى بشائر فاكهة الصيف فى الأسواق، تنتشر الشائعات حولها سريعًا، ما بين كونها مصدرًا للأمراض المُسرطنة، وأنها تعرضت لمُبيدات عالية التركيز ، أو أنها تعرضت للحصاد مبكرا قبل نضجها .

مساحة زراعة المانجو

 

وتصل مساحة زراعة المانجو فى مصر تقترب من 300 فدان أغلبها فى الإسماعيلية، ويبدأ موسم المانجو الأساسى مُنتصف يوليو وحتى نهاية أغسطس ، كما تبلغ مساحات البطيخ المنزرعة هذا الموسم  90 ألف فدان  تقريبا ، ويزرع في معظم أنحاء الجمهورية وأهم مناطق زراعته  المنيا و النوبارية ومطروح  والإسكندرية وأسوان و إنتاجنا  من البطيخ يعادل مليون طن سنويا، بمتوسط إنتاج يصل إلى 15 طنا للفدان.

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مساحات الخوخ

 

كما وصلت مساحة الأراضي المزروعة  من الخوخ الى 100 ألف فدان تقريبا وتتركز زراعته  فى  النوبارية و الدقهلية والغربية والبحيرة ويزرع في كثير من  المحافظات الأخرى .

وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن المحاصيل الصيفية دائما ما تكثر عنها الشائعات خاصة خلال شهر مايو ، حيث تنتشر شائعات عن تأخر محصول المانجو ، وكذلك سرطنة البطيخ والخوخ وزيادة المبيدات بهما ويتسبب كل منهما فى النزلات المعوية وتسمم الأشخاص ، إلا أنها فى النهاية تكون شائعات قصدها البلبلة والتأثير على سمعة المحاصيل الصيفية .

وتساءل "أبوصدام " خلال استضافته بموقع "صدى البلد ":"من منكم وجد أشخاصا يعانون من الأمراض فى المستشفيات بسبب البطيخ أو الخوخ أو أي فاكهة ؟ " .

وقال "نقيب الفلاحين" إن دول العالم جميعها بما فيها الدول المتقدمة تستورد محاصيل زراعية من مصر ، حيث نصدر أكثر من 6.5 مليون طن إلي الخارج ، معلقا:" لو كانت المحاصيل فيها حاجة مكانتش الدول استوردتها " .

وأوضح أن الحالات الفردية التى تظهر من نزلات معوية وغيرها نتيجة  للتداول الخاطئ للفاكهة مثل التخزين أو عدم غسيل الفاكهة قبل تناولها أو شرائها قبل نضجها ، أو عدم وضعها فى الثلاجة بعد استخدامها ثم تناولها مرة أخرى .

وأوضح أن المنتجات الزراعية المصرية آمنة ومن أجود المنتجات فى العالم ، لافتا إلى أن زيادة الأنواع من نفس المحصول أدت إلى تغير طعمها فمثلا البطيخ المنزرع بالأراضي الزراعية يختلف طعمه عن البطيخ المنزرع فى الصوب الزراعية.

بقايا مبيدات

 

ومن جانبه،  كشف محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، حقيقة وجود بقايا مبيدات في البطيخ والخوخ.

وأكد فهيم خلال تصريحات تليفزيونية ، أنه تم أخذ عينات من ثمرتى البطيخ والخوخ وإجراء تحاليل عليهما ولم يثبت وجود بقايا أي مبيدات.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن الغلاف الخارجى لثمرة البطيخ يحميها من المبيدات، ومصر تصدر البطيخ والخوخ.  

وتابع قائلا:"اللي بيتقال على السوشيال ميديا إشاعات، وياريت المستخدمين يخفوا شوية على الناس".

أهم علامات البطيخة الحمراء "المسكرة" :-

 

- أن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة.

4- أن لا يوجد في البطيخة أي نتوءات أو شروخ.

5- أن يتناسب حجم البطيخة مع وزنها.

6- يجب أن تعرف أن تخزين البطيخ ومدى تعرضه للشمس يؤثر في مذاقه.

7- لا مانع من شراء البطيخة ذات البقعة الصفراء الداكنة.

8- إذا كان هناك ثمرتان من البطيخ بنفس الحجم فالأثقل هي الأفضل.

9- سماع صوت مكتوم عند الطرق.

10- صعوبة خدش جلد الثمرة من الخارج  بالأظافر.

11- دقة عنق البطيخة الواصل بالعرش وجفاف المحلاق المقابل لعنق الثمرة.

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