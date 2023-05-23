بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمريكية ستتمكن مرة أخرى من إيجاد حل لمشكلة رفع سقف الديون.

وقالت جورجيفا: "أتوقع أن يتم العثور على حل هذه المرة أيضًا".

وأضافت أن “المناقشات حول رفع سقف الديون في الكونجرس الأمريكي كانت تاريخيا متوترة للغاية، ولكن يمكن دائما إيجاد حل".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن خفض الإنفاق الدفاعي ليس على أجندة المفاوضات بين السلطات والكونجرس الأمريكي بشأن قضية الدين القومي للبلاد.

وبالأمس، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، من أن تأخير القرار بشأن سقف الدين القومي قد يؤدي إلى مشاكل للشركات ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

وقالت يلين، في بيان، "نعلم من الماضي أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن سقف الديون يمكن أن يضر بشكل خطير بالأعمال وثقة المستهلك، ويزيد تكلفة الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية، على أنه “بدون قرار زيادة سقف الدين القومي، ستواجه العائلات الأمريكية صعوبات، وستتضرر القيادة الأمريكية، وستكون القدرة على حماية مصالح الأمن القومي موضع تساؤل".