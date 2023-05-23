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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد | وصلة غزل وأجواء من الرومانسية بين نجم الاهلي وخطيبته

سلمى صقر
سلمى صقر

نشرت سلمي صقر، عدة صور جمعتها بخطيبها مروان عطية نجم النادي الاهلي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلمي بصور رومانسية مع خطيبها، من أحد المطاعم، وهم يتناولون المشروبات، وأظهرت الصور الأخرى مدى الحب بينهما وهي تظهر في الصور دبلة الخطوبة التي تجمعهم، مما أثار إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة "محظوظة لوجودك" 
 

انضمام مروان عطية للأهلى

يذكر ان مروان عطية انتقل إلى صفوف النادى الاهلي، قادمًا من الاتحاد السكندرى، لمدة 4 سنوات ونصف، بمبلغ مالى يصل إلى 20 مليون جنيه، مع إضافة بند بحصول نادى الاتحاد السكندرى على نسبة 15 % من صفقة انتقاله لأى نادى آخر.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر منافسه إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقام مواجهة الأهلي ضد إنبي مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات. 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٣_٠٥١٧٥٩
سلمى صقر خطيبة مروان عطية النادي الأهلي

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