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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. رفع 440 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  بالتنسيق مع الآمن وشرطة المرافق بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الاشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين وأسفرت عن رفع 415 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ( 220 حالة بالدلنجات - 115 حالة برشيد - 50 حالة إشغال بأبوحمص - 30 بابو المطامير - 25 بوادي النطرون )   .

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محافظة البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لأعمال الحماية المدنية بالمنشآت والجهات الحكومية

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نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية لقرى 4 مراكز

ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

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