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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تعلن بدء تنفيذ مبادرة التمكين الاقتصادي لـ 2000 مستحق

حياة كريمة وجمعية
حياة كريمة وجمعية الاورمان بالفيوم

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية دار الأورمان مبادرة للتمكين الاقتصادى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 60 مليون جنيه، وتبدأ المرحلة الاولى للمبادرة في محافظتي الفيوم وبني سويف.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة بدء الخطوات الفعلية في ملف التمكين الاقتصادي لتنفيذ 2000 مشروع لتمكين الحالات المستحقة للدعم في كافة محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المُبرم بين المؤسسة وجمعية دار الأورمان في أبريل الماضي 2023 بهدف التمكين الاقتصادي للحالات، المستحقة للدعم لتوفير مشاريع إنتاجية وتجارية في جميع المحافظات بتكلفة 60 مليون جنيه.


وفي السياق ذاته تمت عملية اختيار المستفيدين في المحافظتين، بالتعاون بين المؤسستين، وذلك بالتركيز على الفئات المستحقة للدعم من ضمنهم (المرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم)، وذلك لتمكينهم في الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لأسرهم وتوفير فرص عمل لهم للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

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مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تشارك الأهالي فعالية تكبيرات العيد

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الفيوم اخبار الفيوم “حياة كريمة التمكين الاقتصادي المبادرة الرئاسيىة

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