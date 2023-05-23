محمد رمضان ينشر احتفال الجمهور في أمريكا بعيد ميلاده

احتفل الفنان محمد رمضان علي طريقته الخاصه بعيد ميلاده في حفله الأخير بأمريكا .

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام ، وعلق علي الفيديو قائلا :" الحمد لله علي ما مضي والحمد لله علي ماسيأتي النهارده عيد ميلادي ، بس في أمريكا احتفلوا بيه قبلنا كالعاده فرق توقيت ".



وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الاخير بولاية نيو جيرسي.

أحدث أفلام محمد رمضان

ويعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

فيلم هارلى

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.