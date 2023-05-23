برلماني يطالب بحل مشكلات الصناعة الحالية

أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أنه لا يحب الحديث بـ الكلمات الكبيرة، ولكن يريد الحديث باللغة التى يفهمها الصانع و الشباب.



وأضاف النائب تيسير مطر خلال كلمته بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني، يعتبر هو الملاذ الأخير لرجال الصناعة بسبب المضايقات التى يتعرض لها رجل الصناعة.



ولفت إلى أن الاستراتيجيات لا يجب أن توضع لـ الغد دون حل المشكلات الحالية، مطالبًا بحل مشكلات المصنعين.

وأشار إلى أن، قانون الضرائب يضع أعباء كثيرة على المصنع، و المستثمر و التاجر، وأوضح أن الضريبة التكافلي، لا توضع فى المصروفات، وتصل لـ 40 % من الغرامات، وكشف أن تجربة وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى، حققت عائد كبير و مميز.

