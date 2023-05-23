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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب 6 آلاف جنيه.. وظائف خالية بالمحافظات قدم الأن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنيين عن الوظائف الخالية التي توفر رواتب مجزية، بالإضافة الي المميزات التأمينية والعلاجية، والتي توفرت في بعض المحافظات.

ويقدم موقع صدي البلد الاخباري، الوظائف المتاحة وطرق التقديم، والشروط المطلوبة، للتوظيف بالفرص الخالية.

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر وظائف جديدة في محافظة القليوبية، للعمل في شركات القطاع الخاص، بعدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًّا وتصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتشمل فرص العمل المتاحة، التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهرَي مايو ويونيو 2023.

محافظة القليوبية

- عدد 30 عامل إنتاج؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

- 5 مشغلي ماكينة للعمل؛ في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-2 فني غلاية؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-3 مشغل فرن؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية. الشروط: (مؤهل متوسط- السن 30: 50 سنة- الراتب بين 2700: 3700 جنيه).

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر


يوجدها بها 3 وظائف قيادية على النحو التالي:

  1. - مدير عام حماية البيئة البحرية.
  2. - مدير عام التشغيل الإلكتروني.
  3. - مدير عام الشؤون التجارية.
  4. ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق 

  1. - رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية.
  2. - مدير عام الشؤون المالية.
  3. - مدير عام الأعمال الكهربائية.
  4. - مدير عام المكتب الفني.
  5. - مدير عام التكييف والتهوية.
  6. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف وزارة المالية 


- وظيفة بمستوى مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى 4 يونيو 2023.

وظائف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

  1. - رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك.
  2. - رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق.
  3. - رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص.
  4. - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.
  5. - مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.
  6. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف هيئة الإسعاف المصرية 


يوجد بها 9 وظائف على النحو التالي:

  1. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة.
  2. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة.
  3. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية.
  4. - مدير عام الإدارة العامة لاقليم وسط الصعيد.
  5. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد.
  6. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد.
  7. - مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.
  8. - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.
  9. - مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.
  10. ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

كفية التقديم باعلان وظائف وزارة القوي العاملة

التوجه إلى الوزارة 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571- 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.

التأمين الصحي والاجتماعي التأمين الصحي إعلان وظائف الصناعات الغذائية الشروط المطلوبة الوظائف الخالية الوظائف المتاحة

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