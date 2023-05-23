فيلم ومسلسل.. محمد القس يكشف عن قائمة أعماله الجديدة

أكد الفنان محمد القس عن تعاقده مؤخرا على مسلسل وفيلم، وذلك بعد تألقه فى موسم رمضان الماضي فى مسلسل تلت التلاتة مع الفنانة غادة عبد الرازق.



وأكد القس أنه خلال الفترة الماضية كان مشغولا بتصوير أحدث أفلامه “رهبة” والذي يبدأ عرضه فى السينما ابتداء من اليوم على أن يتفرغ لأعماله الجديدة بداية من الأسبوع القادم.



وعن تعاونه مع الفنان أحمد الفيشاوي فى رهبة، أكد أنه يقدم مع الفيشاوي تجربة كوميدية جديدة، وكان الفيشاوي بالنسبة له اكتشاف فى الكوميديا على عكس الأدوار التى كان يقدمها الفترة الأخيرة.



وأضاف القس أن المخرج رضا عبد الرزاق مخرج فيلم رهبة على الرغم من كونه دائما كان يقوم بتوجيه الملاحظات على بعض المشاهد إلا أنه كان يترك لهم المساحة الآمنة لخلق كوميديا الموقف، وهذا ما جعل الفيلم من أقرب الأعمال إلى قلبه.

فيلم رهبة

وتستقبل اليوم السينمات فيلم "رهبة" والذي يقوم ببطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

قصة فيلم رهبة

ينتمي "رهبة" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، حيث تدور أحداثه وراء أحد مصانع الكراسي، ويتضمن الفيلم عددا من المشاهد الكوميدية المتنوعة والممتعة، حيث تدور الأحداث حول قصة حب تجمع بين أحمد الفيشاوي والفنانة ثراء جبيل، كما تجسد سما إبراهيم شخصية والدة الفيشاوي، بينما تظهر نسرين أمين بشخصية شقيقته التي تعمل كمطربة شعبية.