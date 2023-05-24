المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة يعقد مؤتمره السنوي اليوم

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة المؤتمر العلمي السنوي للمعهد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعنوان "ملتقى الأفكار" اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ بالمعهد، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور چالة العزب عميد المعهد.

ويأتي المؤتمر العلمى السنوى للمعهد لتدارس ومناقشة كافة العمليات التعليمية والبحثية والخدمية بالمعهد.

ويتنبى المؤتمر توطين البحث العلمي لخدمة متطلبات الأطراف المجتمعية المختلفة بدء من المواطن المصري وحتى استخدامات الليزر المختلفة في الطب البشري وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الصيدلية والزراعة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وتنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للابتكار ٢٠٣٠.

ويهدف المؤتمر إلى طرح أفكار الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية والتعرف على المشكلات الحقيقية التي تواجه الأطراف المجتمعية والخدمية والوقوف على الحلول العلمية التي تطوع البحث العلمي لخدمة مطالب المجتمع واحتياجاته المتطورة والمستحدثة.

على جانب آخر، تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، ندوة تحت عنوان "الإرهاب: معوق رئيس للتنمية المستدامة في أفريقيا"، وذلك صباح اليوم، الثلاثاء 23 مايو، بالتزامن مع احتفال الكلية بيوم أفريقيا، بحضور لفيف من السفراء والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أهمية الندوة التي تنظمها كلية الدراسات الأفريقية العليا من أجل التعرف على الآثار المترتبة للإرهاب على مستقبل التنمية المستدامة في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تُعد من أكثر المناطق في العالم معاناة من الإرهاب، ما يتطلب ضرورة دراسة تلك الظاهرة من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية من خلال دراسات متعمقة ودقيقة للوصول لحلول جذرية للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى توقيع كلية الدراسات الأفريقية، مؤخرًا بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، لتدريب الأئمة الموفدين إلى الدول الأفريقية لنشر الفكر الإسلامي المستنير، وذلك في إطار تجديد الخطاب الديني، ولدعم الدور المصري داخل القارة الأفريقية.