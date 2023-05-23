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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. زعيم دونيتسك يرفع علم الجمهورية في باخموت

دونيتسك
دونيتسك

رفع دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، علم المنطقة فوق أحد المباني الإدارية الباقية في باخموت، والتي سيطرت عليها روسيا بعد عدة أشهر من المعارك الدامية.

 

وكتب بوشلين في قناته على “تلجرام”: "تم رفع العلم الروسي بالفعل فوق باخموت في وقت سابق، اليوم ذهبت إلى المدينة المحررة لتعليق علم جمهورية دونيتسك الشعبية ومرة ​​أخرى لتفقد المستوطنة لفهم الإجراءات ذات الأولوية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنه برفضها قبول هزيمة نظام كييف، يمكن للولايات المتحدة المضي قدمًا في عملية في أوكرانيا.

 

وقال ماكجريجور: "لا يزال هناك دعم في واشنطن لـ كييف.. أخشى أن القوات الجوية والبرية الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع قوات الناتو، قد يتم جلبها إلى أراضي غرب أوكرانيا في اللحظة الأخيرة من أجل محاولة بطريقة ما لإنقاذ الحكومة الأوكرانية من الإبادة الكاملة”.

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وأشار إلى أنه “بعد سقوط باخموت، بدأوا يتحدثون حتى في البيت الأبيض عن استحالة الفوز بالقوات المسلحة لأوكرانيا”.

 

وحذر ماكجريجور، من أنه على خلفية هذا الوضع الحرج في الغرب، قد يتخذون قرارًا بشأن تدخل مفتوح، مما سيترتب عليه عواقب وخيمة.

روسيا أوكرانيا دونيتسك جمهورية دونيتسك الشعبية باخموت بوشلين

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