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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: أوكرانيا لم تكن موجودة في تاريخ البشرية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لم تكن موجودة قبل إنشاء جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية.

وعرض رئيس المحكمة الدستورية الروسية، فاليري زوركين، خلال لقاء مع الرئيس الروسي، نسخة من خريطة رسمت في منتصف القرن السابع عشر في فرنسا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لم يتم وضع علامة عليها.

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وقال بوتين، إن “هذه الأراضي كانت جزءًا من الكومنولث، وبعد ذلك طلبوا أن تكون جزءًا من مملكة موسكو”.

وأضاف الرئيس الروسي: "القوة السوفيتية خلقت أوكرانيا السوفيتية، هذا معروف.. قبل ذلك، لم تكن هناك أوكرانيا في تاريخ البشرية”.

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