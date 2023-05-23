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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلف الحبتور يكشف عن مخطط لتحويل شارع صلاح سالم لجنة الله على الأرض

خلف الحبتور
خلف الحبتور

أكد خلف الحبتور، رجل الإعمال الإماراتي، أن المسئولون في الإمارات يعملون من أجل خدمة الوطن، كما أن الإمارات تقدم العديد من التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار.

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خلف الحبتور: أمريكا أصبحت دولة لديها ديون ومشكلات في سدادها

وقال خلف الحبتور في مداخلة عبر تقنية «زوم» مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تطوير شبكة النقل في مصر وإنشاء العديد من وسائل النقل «القطار الكهربائي، المونوريل»، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل ربوع مصر.

وأضاف خلف الحبتور، أن البنية التحتية هي أساس رئيسي لجذب الاستثمار، ولكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق دعايا مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات.

وتابع: قمت بإعداد دراسة بإنشاء مشروع في شارع صلاح سالم بمصر الجديدة، وسيكون هذا المشروع جنة الله في أرضه، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون أهم من برلين ولندن، وباريس، وسيساعد هذا المشروع مصر على عدم الاقتراض.

وأبدى الحبتور، إعجابه بفكرة استغلال المساحات تحت الكباري وإنشاء الكافيهات والمقاهي، مردفًا أنه لا يبخل على مصر، ويقدم الدعم خاصة في مجالات العلم.

واختتم حديثه قائلًا: «رحمة الله الشيخ زايد والشيخ راشد والله عوضنا بالشيخ محمد بن زايد وهو محب لجميع الدول العربية، ولا يفرق بين دين أو عرق».

 

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