الكونجرس يكشف عن تدخل عسكري لـ الجيش الأمريكي في المكسيك.. ماذا يحدث؟

قال عضو الكونجرس الأمريكي، دان كرينشو، إن التدخل العسكري ضد عصابات المخدرات في المكسيك يجب أن يكون من بين الخيارات قيد النظر من قبل الحكومة الأمريكية.

ومع ذلك، أصر كرينشو، على أن أي عملية من هذا القبيل يجب أن تتم بالتعاون الوثيق مع السلطات المكسيكية.

في مقابلة مع قناة “فوكس 26 هيوستن” الأمريكية، ادعى كرينشو أن الحكومة المكسيكية "لا تسيطر على جانبها من الحدود”.

وجادل عضو الكونجرس الأمريكي، بأن الجماعات الإجرامية كانت في الواقع تسيطر على الحدود، وقدر إجمالي الأرباح السنوية للكارتلات بحوالي 13 مليار دولار.

وقال كرينشو أيضا إن الفنتانيل الأفيوني الاصطناعي الذي توزعه النقابات المكسيكية يقتل " عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويا”.

وادعى كرينشو أن الوضع يتطلب "نهجا حكوميا جديدا بالكامل"، مضيفا أنه “يجب التعامل مع الكارتلات على أنها " عدو الدولة التي هي عليها”.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي، عما إذا كان يعتقد أنه ينبغي النظر في العمل العسكري، إن إبقاء هذا الخيار متاحا يجب أن يكون "أولوية كبيرة”.

وأضاف أن “الخطوات العسكرية بالتنسيق مع السلطات المكسيكية سترسل رسالة إلى الكارتلات بأنهم تجاوزوا خطا أحمر مع إنتاج الفنتانيل".

وقال عضو الكونجرس، إن واشنطن ستعمل "مع الحكومة المكسيكية ومن خلالها إذا اتخذت إجراء عسكريا”، مؤكدا أن "لدينا خطرا واضحا وقائما، وهو في الأساس تهديد شبه عسكري، على حدودنا مباشرة، وعلينا التعامل معها”.