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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول يونيو.. آداب القاهرة تبدأ امتحانات نهاية العام لطلاب اللائحة القديمة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب اللائحة القديمة . 

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن طلاب اللائحة القديمة تبدأ امتحانات نهاية العام بداية شهر يونيو القادم ، وذلك طبقا للجداول المعلنة على الموقع الرسمى للكلية.

جدير بالذكر أنه تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، ندوة تحت بعنوان "الإرهاب: معوق رئيس للتنمية المستدامة في أفريقيا"، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 23 مايو، بالتزامن مع احتفال الكلية بيوم أفريقيا، بحضور لفيف من السفراء والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أهمية الندوة التي تنظمها كلية الدراسات الإفريقية العليا من أجل التعرف على الآثار المترتبة للإرهاب على مستقبل التنمية المستدامة في القارة السمراء ، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تُعد من أكثر المناطق في العالم معاناة من الإرهاب مما يتطلب ضرورة دراسة تلك الظاهرة من كافة النواحي الاجتماعية والنفسية من خلال دراسات متعمقة ودقيقة للوصول لحلول جذرية للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة.

 

آداب جامعة القاهر الآداب جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت

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