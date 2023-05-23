بسبب قمر اصطناعي للتجسس.. كوريا الجنوبية تحذر وكيم جونج يتحدى الجميع|ماذا يحدث؟

قال تشو تاي يونج، رئيس مكتب الأمن القومي بكوريا الجنوبية ، إن بيونج يانج قد تطلق "قمر الاستطلاع العسكري 1" في المستقبل القريب.

حيث قال تشو في برنامج تابع لوكالة أنباء يونهاب الكورية اليوم، "إنه إذا أطلقت كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا للاستطلاع، فسنبذل المزيد من الجهود لجعلها أكثر عزلة عن الدبلوماسية الدولية، وندعو المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفعال للعقوبات ضدها.

وأضاف، سنتبنى بشكل مشترك عقوبات أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية مع البلدان التي لها نفس الموقف.

وأكد تشو، أن الأهم هو جعل كوريا الشمالية تدرك بوضوح أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على أفعال مثل النجوم المتساقطة والتجارب النووية لاكتساب شعور بالوجود في المجتمع الدولي، وبهذه الطريقة لا يمكنها الحصول على منافع اقتصادية.

وقال تشو تاي يونج، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أعلن أنه سيطلق قمرًا صناعيًا للاستطلاع قبل نهاية أبريل، لكن لم يتم تنفيذه بعد، ويبدو أن كوريا الديمقراطية واجهت مشكلات مختلفة.

الزعيم الكوري يتفقد أول قمر اصطناعي للتجسس

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في بلاده وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق "خطة عمله المستقبلية"، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت الوكالة إن كيم اجتمع مع اللجنة غير الدائمة المكلفة بالإعداد لإطلاق القمر الاصطناعي قبل أن يتفقده، وفق وكالة فرانس برس.

كان زعيم كوريا الشمالية أعلن في منتصف أبريل الماضي أن بناء القمر اكتمل وأمر بإطلاقه.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع على تأكيد بيونج يانج أنها أطلقت بنجاح صاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب (آي سي بي ام) في خطوة تعكس تقدما كبيرا في برنامج التسلح الكوري الشمالي.