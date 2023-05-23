يواجه 136 سنة سجنا .. الكشف عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة تزوير الوثائق ستبدأ في مارس المقبل، قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن "محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ستبدأ في 25 مارس، حسبما أعلن رئيس المحكمة، خوان ميركان".

وأضافت أن “العملية ستبدأ قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وستجرى خلال الانتخابات التمهيدية التي ستحدد مرشحي كل حزب”.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من نشر معلومات حول الأدلة في القضية، والتي ستكون دراستها قيد النظر.

ويواجه ترامب 34 تهمة تزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمدفوعات لامرأتين، بما في ذلك ممثلة إباحية، للتكتم على علاقتهما المزعومة.

وأقصى عقوبة ممكنة لمجمل التهم الموجهة إلى ترامب هي 136 سنة في السجن.