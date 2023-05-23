عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يواجه 136 سنة سجنا .. الكشف عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة تزوير الوثائق ستبدأ في مارس المقبل، قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن "محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ستبدأ في 25 مارس، حسبما أعلن رئيس المحكمة، خوان ميركان".

وأضافت أن “العملية ستبدأ قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وستجرى خلال الانتخابات التمهيدية التي ستحدد مرشحي كل حزب”.

رئيس وزراء المجر يعلن دعمه لـ ترامب في انتخابات رئاسة أمريكا

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

وفي وقت سابق، قررت المحكمة منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من نشر معلومات حول الأدلة في القضية، والتي ستكون دراستها قيد النظر.

ويواجه ترامب 34 تهمة تزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمدفوعات لامرأتين، بما في ذلك ممثلة إباحية، للتكتم على علاقتهما المزعومة.

وأقصى عقوبة ممكنة لمجمل التهم الموجهة إلى ترامب هي 136 سنة في السجن. 

دونالد ترامب ترامب أمريكا محاكمة ترامب الرئيس الأمريكي السابق انتخابات الرئاسة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

كشف الحقيقة.. جنرال أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن قرارات واشنطن

ماذا يحدث حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟

قلق في البيت الأبيض بعد استهداف الصين لشركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية

الكونجرس يكشف عن تدخل عسكري لـ الجيش الأمريكي في المكسيك.. ماذا يحدث؟

بخصوص رياض سلامة.. طلب عاجل من الخارجية الأمريكية للحكومة اللبنانية

تجاهل نصيحة الجيش.. الكشف عن خطأ زيلينسكي الكارثي

نقل العاصمة إلي سيبيريا.. خطر مناخي غير مسبوق يهدد روسيا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكي

ترشيحاتنا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

أول تعليق من البنتاجون على الهجوم الأوكراني في أراضي روسيا

افتتاح مدرسة صينية جديدة في مصر.. اعرف تخصصاتها

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

حفيدة شقيقة أم كلثوم: عمرو مصطفى بادر بالصلح معنا

يواجه 136 سنة سجنا .. الكشف عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد بمهرجان كان

خلطة أعشاب تحمي من برد الصيف.. كلها موجودة في البيت

جنون تيك توك.. نهاية مأساوية لشاب صيني بسبب تحدي بث مباشر

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ