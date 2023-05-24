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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: جلسة الثلاثاء كانت مليئة بالأفكار.. فيديو

بهاء ديمتري
بهاء ديمتري

قال المهندس بهاء ديمتري ، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني ، إن جلسة الصناعة أمس كانت مليئة بالأفكار ، والرؤى ، والاقتراحات ، ولم يكن هناك اختلافا على التحديات ، وكذلك الأفكار كان الجميع متفق عليها .

وأضاف المهندس بهاء ديمتري ، خلال لقاء لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، ان لجنة الصناعة تمس كل مواطن مصري ، متابعا :" عندما جلست في الحوار لمات أكن أتوقع أن يكون بهذا الزخم والفهم الشعبي " .

وأكمل ، أن الصناعة هي مفهوم موجود في ثقافة الشعب المصري ، ولايوجد تيارات قوية في مجال الصناعة سواء في الحكومة ، أو الأحزاب السياسية ، ولا توجد خلافات قاطعة .

وأردف ، أن التحدي المشترك بين المشاركين في الجلسة كان توفير المواد الخام ، والتمويل .

 

مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني برنامج مساء دي إم سي المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني توك شو

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