أول تعليق من شوبير بعد فوز الأهلي على إنبي .. شاهد

علّق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الأهلي في مباراته مع إنبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير: "الحمد لله".

وكان قد توج محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بجائزة رجل المباراة من رابطة الأندية المحترفة، في مباراة فريقه أمام إنبى، التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك " محمد شريف يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وإنبي"

ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 54 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات.