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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل سورة الفجر للحمل بذكر.. هل تعليقها على الزوجات حقيقة أم بدعة؟

فضل سورة الفجر للحمل
فضل سورة الفجر للحمل بذكر

 لعل فضل سورة الفجر للحمل بذكر  .. يكتبونها ويعلقونها على زوجاتهم هل حقيقة أم بدعة؟، يعد من الأمور الشائعة بين الكثيرين ، وقد يكون أحد أسرار سورة الفجر الخفية ، فإذا كان فضل سورة الفجر باعتبارها أحد سور القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى معروفًا، فإن قراءتها لإنجاب الذكور يضفي عليها كثير من الغموض والأهمية، خاصة لأولئك الذين يفضلون الذكور عن الإناث،ولعل هذا ما يطرح السؤال عن حقيقة فضل سورة الفجر في الحمل بذكر ، وهل كتابتها وتعليقها على الزوجة بدعة؟،  وإن كان الدعاء بآيات القرآن الكريم يعد من الكنوز التي ينبغي اغتنامها ، حيث إن قراءة القرآن في عمومه عبادة من أعظم وأحب الطاعات عند الله سبحانه وتعالى ، وقد ورد الأمر بها في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، لكن هنا الأمر مختلف والحقيقة تستحق الاهتمام والانتباه.

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فضل سورة الفجر للحمل بذكر  

ورد فضل سورة الفجر إجمالاً كغيرها من سور القرآن وهو أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، فيما  لم يرد شيء يصحّ في فضل سورة الفجر لإنجاب الذكور  في كُتب الحديث الصحيحة المتواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنّ كل ما يُتناقل بين الناس في فضل سورة الفجر في إنجاب الذكور سواءً قراءتها كاملةً أو أجزاء منها؛ فلا أصل له وهو إلى الابتداع أقرب من الاتباع، لكن من لطيف القول الإشارة إلى فضل سورة الفجر في تسليط الضوء على أوقاتٍ فضيلةٍ في حياة المسلم ألا وهو وقت الفجر مع اختلافٍ بين العلماء في تحديد ماهية الفجر إلا أنّ أرجح الأقوال أنه وقت صلاة الفجر أو صلاة الفجر نفسها حيث تشهد الملائكة تلك الصلاة وما يتبعها من التسبيح وذِكرٌ لله تعالى.

أحاديث عن فضل سورة الفجر في الحمل بذكر 

أحاديث عن فضل سورة الفجر  للحمل بذكر ، ورد فيها أنه تختلفُ فضائلُ السور الخاصّة بكلّ سورة من سور كتاب الله -عزّ وجلّ-، فهناك سورٌ وردَ فيها فضائل خاصّة في صحيح السنة النبوية، وهناك سورٌ لم يردْ في حقّها فضل خاص دون غيرها، وتندرج سورة الفجر تحت قائمة السور التي لم يردْ في صحيح السنّة ما يدلُّ على فضل تلاوتها بشكل خاص، بينما وردت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في فضلها منها:

“من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر (بداية ذي الحجة) غُفر له، ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نوراً يوم القيامة”.

ومن خواص القرآن : روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، أنّه قال : «من قرأ هذه السورة غفر اللّه له بعدد من قرأها ، وجعل له نورا يوم القيامة ، ومن كتبها وعلّقها على وسطه ، وجامع زوجته حلالا ، رزقه اللّه ولدا ذكرا قرّة عين».

وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : «من أدمن قراءتها جعل اللّه له نورا يوم القيامة ، ومن كتبها وعلّقها على زوجته رزقه اللّه ولدا مباركا» .

فضل سورة الفجر

فضل سورة الفجر لم يرد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضل خاص في تلاوة آيات سورة الفجر فهي مثل كثير من سور القرآن الكريم لم يرد في شأنها فضل خاص، تلاوة القرآن الكريم لها فضل عظيم نتعلم من قراءة آيات القرآن الكريم الكثير من العبر والعظات، تحتوي سورة الفجر على قصص الأمم السابقين وتكذيبهم المرسلين.

فضل سورة الفجر ، ونتعلم من خلال هذه السورة كيف نعبد الله ونخلص في عبادته وحده لا شريك له وأن لا نكون من المكذبين الضالين الجاحدين لنعم الله ضرب الله لنا الكثير من الأمثلة على الأمم المكذبة ومنهم قوم عاد ولابد ان نتعلم من هذه القصص حتى لا يكون مصيرنا كمصير الأمم السابقة المكذبة للمرسلين، أعاذنا الله وإياكم أن نكون من القانطين.

سورة الفجر

 سورة الفجر واحدةٌ من أوائل سور المفصَّل المكية نزولًا، إذ تُعد العاشرة في ترتيب النزول بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى، والسورة التاسعة والثمانين في ترتيب سُور المصحف العثمانيّ، وتقع آياتها الثلاثين في الربع الخامس من الحزب الستين من الجزء الثلاثين، كما أنها من سور الجزء الأخير التي تخلو من لفظ الجلالة، وقد افتتحت السورة آياتها بالقسم للتدليل على فضل وعظمة المُقسم به وهي: الفجر والليال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وركعات الشفع والوتر والليل.

 مضامين سورة الفجر

 افتتحت السورة آياتها بالقسم في إيماءةٍ إلى مكانة المُقسم به عند الله -سبحانه وتعالى، ثم تطرقت الآيات إلى عددٍ من المواضيع شأنها شأن السور المكية ومن تلك المضامين: 

 الإتيان على ذِكر الأقوام السابقة عاد وثمود وقوم فرعون وما حلّ بهم جراء تكذيبهم لرسلهم، وفي ذلك إشارة إلى أنّ مشركي قريشٍ وغيرهم من الكفار سيحل بهم ما حلّ بمكذبي الأمم السابقة.

 ذِكر أحوال الإنسان التي تتراوح ما بين الغنى والفقر وطريقة تصرفه في كل حالةٍ لفت أنظار الناس إلى أهوال يوم القيامة. 

الإشارة إلى حب النفوس للمال وفي ذات الوقت الشح بهذا المال فلا يُدفع منه شيءٌ لليتيم أو إطعام المساكين إلى جانب أكل الميراث. 

ندم كلّ من خالف الله ورسله يوم القيامة عند رؤية العذاب الأليم.

 الحديث عن حال المؤمنين الموصوفين أصحاب النفوس المطمئنة وما ينتظرهم من النعيم. 

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