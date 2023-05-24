ديسكو مصر تحيى حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوى اليوم

تستعد فرقة ديسكو مصر لإحياء حفلا غنائيا اليوم على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى فى تمام التاسعة مساءً.

وتم طرح التذاكر بسعر 100 جنيه ومن المقرر أن تبدأ الحفلة فى تمام التاسعة مساء.

تعاونت ديسكو مصر الشهيرة بتجارب المزيكا الإلكترونية، لأول مرة مع نجم الغناء الأردنى عزيز مرقة فى فيديو كليب أغنيتهم الجديدة "أحلى واحدة"

تعاونت ديسكو مصر الشهيرة بتجارب المزيكا الإلكترونية، لأول مرة مع نجم الغناء الأردنى عزيز مرقة فى فيديو كليب أغنيتهم الجديدة "أحلى واحدة".

أغنية "أحلى واحدة" كلمات منة القيعى وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ديسكو مصر ومن إخراج محمد ربيع.

يذكر أن فرقة ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية.

وكان ديسكو مصر وهنا غنيم، طرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "بعد إذن نهاية العالم" عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".وتقول كلمات الأغنية :"بعد اذن نهاية العالم لو يستنى يومين تلاته كنت ناوية أخس كيلوا وأبطل أكل الشيكولاته.. بعد إذن نهاية العالم لو يروح ويجي تاني".

قدم فريق ديسكو مصر على مدار السنوات الماضية عدد من الحفلات التي استقطبت قطاع كبير من الشباب، وحصلوا قبل جائحة كورونا على جائزة أفضل دي جي في حفل توزيع جوائز الميما MEMA لأفضل صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى.