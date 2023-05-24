الوقت الأمثل لممارسة العلاقة الزوجية؟.. دراسة توضح المميزات

يتساءل البعض عن الوقت الأمثل لممارسة العلاقة الزوجية دون أن يؤثر على طاقة الجسم.. وكشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في المملكة المتحدة أن ممارسة العلاقة الزوجية في الصباح قد تكون أكثر إرضاءً من ممارستها في أي وقت آخر من اليوم.

الوقت الأمثل لممارسة العلاقة الزوجية

وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن أكثر الأوقات إثارة للشغف لممارسة العلاقة الزوجية هو 7.30 صباحًا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجاءت النتائج من تحليل نتائج 500 رجل و 500 امرأة ، معظمهم في علاقات طويلة الأمد ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا ، وطُلب منهم تسجيل الأوقات التي مارسوا فيها العلاقة الزوجية على مدى ستة أسابيع.





ووجدت نتائج الدراسة، أن أكثر الأوقات إرضاءً لممارسة العلاقة ، والذي اختاره شخص واحد تقريبًا من بين كل أربعة أشخاص، كان الوقت الأمثل لممارسة العلاقة الزوجية هو الساعة 7.30 صباحًا.

وأفاد الباحثون، بأنه بشكل عام، اختار ثلثا الأشخاص ممارس؛ حيث العلاقة الزوجية في الصباح على أنه الأكثر إرضاءً في الساعة 7 صباحًا عن ممارساتها 10:30 صباحًا.

الوقت الأمثل لممارسة العلاقة الزوجية

وأكد الباحثون، أنه نظرًا لأن ممارسة العلاقة الزوجية يطلق مادة الإندورفين ، فقد تم اقتراح أن تكون هذه إحدى الطرق لبدء اليوم بمزاج جيد.

وأوضح الباحثون، أن ثاني أكثر الأوقات إرضاءً لممارسة العلاقة الزوجية ، وفقًا للبحث ، هو الساعة 8 صباحًا ، أي قبل أن يستيقظ معظم الأشخاص الذين يعملون من المنزل لبدء يومهم.

وفي أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية ، أشارت دراسات سابقة، إلى أن النساء يفضلن ممارستها في المساء ، وأن الإناث هن اللاتي يميلن إلى اختيار الوقت الذي سيمارس فيه العلاقة الزوجية.