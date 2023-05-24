عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

صدى البلد

نشر الفنان تامر حسنى مجموعة من الصور الجديدة من حفل زفاف هالة عمر مسؤولة العلاقات العامة والسوشيال ميديا الخاصة به وذلك عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

txt

شيرين عبد الوهاب: أنا صوت مصر وعايزة أفرغ 16 طلقة فى حسام

شارك الفنان تامر حسني فيديو له رفقة عروسة وزوجها من حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب الفنان تامر :"لكل اللي بيسأل عن ايه وجه القرابة بيني و بين العروسه الجميله دي شايف اسأله كتير انا هحكيلكوا ،هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة و من المقاتلين و المدافعين عن تامر على الانترنت".

وأضاف:" فا اتصدمت ان اللي بتقول كده بنت صغيره كده و المجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيرة عندها ١٤ سنه وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع و كنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا لحد ما قولتلهم انا مش عايز شركه كبيره انا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها فضلوا يقنعوني ان كده مش صح ولازم اكتر حد خبره يمسكها وانا قولت لا لازم اكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها و انا واثق ان طاقة الحب مفعولها اقوى من طاقة المحترف بلا حب".

وأختتم:" فعرضت عليها تشتغل معايا و هي في السن ده مصدقتش طبعاً و من ساعتها و هي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفلة الشاطره اللي كبرت دلوقتي قدامكم هالة عمر ،،، اما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب اديها مني انا عشان والدها و والدتها توفاهم الله. في سنه واحده رحمهم الله ياريت نفتكرهم و نهديلهم ثواب الدعاء و الفاتحة .. و من اللحظه دي اتحولت هاله لبنتي الكبيره بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي و بسلمها لعريسها بنفسي و بغني في فرحها ، معرفتش ارد على كلامك عني في الفرح يا هاله رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك و يسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك و سندك و يكمل معاكي مشوار حياتك مع اولادكم الجُمال بإذن الله".

أحدث أعمال تامر حسني تامر حسني أبناء الفنان تامر حسني أخبار حفلات تامر حسني الفنان تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

ترشيحاتنا

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

تريليون دولار.. 22 دولة أفريقية غير قادرة على سداد دينها الخارجي

دون وقوع إصابات.. إسقاط طائرة مسيرة فوق بيلجورود

إذلال بوتين.. جونسون يسخر من ماكرون ويقلده باللغة الفرنسية

الشرع محلل أربعة وأنتى بيهم.. مصطفى قمر يثير الجدل برفقة زوجته

«البارالمبية» تعلن عن تنظيم مصر 3 بطولات دولية وإنشاء أول شركة استثمار رياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

انتبه .. رائحة الجسم المبالغ فيها مؤشر لهذه الأمراض

بتطبخ بفساتين جريئة.. بلوجر تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ