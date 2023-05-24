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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يرد على متابعيه بعد إثارة الجدل بظهوره مع عروسة بزفافها..تفاصيل

تامر حسني
تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني فيديو له رفقة عروسة وزوجها من حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب الفنان تامر :"لكل اللي بيسأل عن ايه وجه القرابة بيني و بين العروسه الجميله دي شايف اسأله كتير انا هحكيلكوا ،هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيره و من المقاتلين و المدافعين عن تامر على الانترنت".

وأكمل تامر :"و من كتر دفاعها عني لفتت نظري و مره رديت عليها شكرتها و لما سافرت اسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيره اوي بتعيط و بتجري عليا فا وقفتلها و فكرتني بنفسها و فضلت تعيط و تقولي احنا معاك و لازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي".

 

وأضاف:" فا اتصدمت ان اللي بتقول كده بنت صغيره كده و المجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها ١٤ سنه وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع و كنا في شركتنا بندور على شركه كبيره تمسكلي السوشيال ميديا لحد ما قولتلهم انا مش عايز شركه كبيره انا عايز البنت الصغيره دي هي اللي تمسكها فضلوا يقنعوني ان كده مش صح ولازم اكتر حد خبره يمسكها وانا قولت لا لازم اكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها و انا واثق ان طاقة الحب مفعولها اقوى من طاقة المحترف بلا حب".

وأختتم:" فعرضت عليها تشتغل معايا و هي في السن ده مصدقتش طبعاً و من ساعتها و هي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفله الشاطره اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر ،،، اما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب اديها مني انا عشان والدها و والدتها توفاهم الله. في سنه واحده رحمهم الله ياريت نفتكرهم و نهديلهم ثواب الدعاء و الفاتحة .. و من اللحظه دي اتحولت هاله لبنتي الكبيره بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي و بسلمها لعريسها بنفسي و بغني في فرحها ، معرفتش ارد على كلامك عني في الفرح يا هاله رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك و يسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك و سندك و يكمل معاكي مشوار حياتك مع اولادكم الجُمال بإذن الله".

ويفتتح الميجا ستار تامر حسني، أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد السيف.

 

 

ويحيي تامر حسني، الاحتفالية  فى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 29 مايو الجارى بستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، والحفل متاح لجميع أفراد الشعب الأردني وكافة الجنسيات العربية المقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية لذا يعد الأضخم على الإطلاق فى العالم.

 

تامر حسني

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