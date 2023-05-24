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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

احتفالية مكافحة العدوى المركزية باليوم العالمي لغسيل ونظافة الأيدي

اليوم العالمي لغسيل
اليوم العالمي لغسيل ونظافة الأيدي

احتفلت مستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي لغسيل الأيدي في العالم  بمركز التدريب وتطويرالتعليم وهو الحفل الختامي لحملة التوعية لنظافة وغسيل الأيدي خلال شهر مايو الجاري بكل مستشفيات جامعة عين شمس، تزامناً مع اليوم العالمي لغسيل الأيدي ختام حملات التوعية لنظافة الأيدي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور  على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور  طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة سامية عبده مدير مكافحة العدوى المركزية ونائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.

وذلك بحضور الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة سامية عبده مدير مكافحة العدوى المركزية ونائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة ايمان عمر رئيس قسم الباثولجيا الأكلينيكية، وا.د زكريا عبد الحميد مستشار الرصد والتقييم منظمة الصحة العالمية فى مصر، والسيدة الأستاذة نجوى متولي ( نصير ومدافع عن سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية) والدكتورة ياسمين جمال مدير عام مستشفى الأطفال، والدكتورة رحاب عبد الرحمن مدير عام مستشفى النساء والتوليد، والدكتورة يسرا جاد الله نائب مدير مستشفى الباطنة، وأيضاً أطباء وفرق وحدة مكافحة العدوى المركزية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لمستشفيات جامعة عين شمس.

افتتحت الفعاليات الدكتورة سامية عبده  بالترحيب بالسادة الحضور والتعريف بأنشطة اليوم التى ستجرى على هامش الاحتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي من أنشطة ترفيهية وعلمية وتكريم أطباء وفرق مكافحة العدوى بمستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين التى حصلت على الأعتماد الكلي لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعترف بها دولياً، لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على الإعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتى تعتبر أول مستشفى جامعي تحصل عليها في مصر،

وتم تكريم الممرضات المتميزين من كل مستشفى وتكريم فرق مكافحة العدوى والأطقم الطبية وأطقم التمريض لكل مستشفى لحصول مستشفيات جامعة عين شمس على المركز الأول بين المستشفيات الجامعية فى تطبيق معايير مكافحة العدوى بين الجامعات المصرية، ونشاط الأسئلة الطبية التى شارك فيها أطقم التمريض لكل المستشفيات، وإجراء مسابقة بتصويت اللجنة والجمهور عن إنشاء أفضل أعلان توعوي عن مكافحة الجراثيم والعدوى والوقاية من الأمراض التي شاركت فيه كافة المستشفيات الجامعية، وعرض شرح تقديمي للحضور عن المؤشرات الطبية التحليلية لمكافحة العدوى المركزية المطبقة على المستشفيات.

وعلى هامش الاحتفالية باليوم العالمي لغسيل الأيدي صرح زكريا عبد الحميد مستشار الرصد والتقييم من منظمة الصحة العالمية فى مصر أثناء إلقائه لكلمته أن منظمة الصحة العالمية في مصر على صدد إعلان مصر خالية من فيــروس (C) في القريب العاجل وأشاد بدور الوحدة المركزية لمكافحة العدوى فى المستشفيات الجامعية على الحد من إنتشار الأمراض المُعدية كما أشاد بدور الفرق الطبية فى الإلتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض المُعدية.

وتابعت نجوى متولي ( نصير ومدافع عن سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية) على ضرورة التوعية الطبية عن مكافحة العدوى داخل أروقة المستشفيات وأيضاً توجيه المرضى وتوعيتهم بممارسة كافة أساليب الوقاية الصحية في كل وقت، وأن غسيل الأيدي قد تعاظم أثناء جائحة الكورونا الماضية وأعطى للجميع الأشارة عن الأهمية القصوى للوقاية من الأمراض بغسيل الأيدى وتطهيرها المستمر من الجراثيم لمكافحة الأمراض المُعدية.

كما تابعت الدكتورة إيمان عمر رئيس قسم الباثولجيا الأكلينيكية أن التوعية لابد وأن تبدأ من النشء والصغار بمساعدتهم بتقديم المحتوى العلمي الذي يناسب أعمارهم وأفلام كارتونية تحث على الإهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل الأيدي المستمر حتى تغدو الأجيال القادمة واعية بتلك القضية الهامة.

كما أشادت بجهود الدكتورة سامية عبده عن دورها الفعال فى إدارة الوحدة المركزية لمكافحة العدوى والمساهمات
الفعالة فى الحد عن انتشار الأمراض فى المستشفيات الجامعية ومراكزها.

اختتم الدكتورة طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس بإلقاء كلمته بالترحيب والشكر للحضور والمتواجدين من فرق مكافحة العدوى والأطقم الطبية وأطقم التمريض من المستشفيات ووجه كلمته للشكر أيضاً عن مجهود إدارة مكافحة العدوى والتمريض أثناء جائحة الكورونا الماضية وطريقة تعاملهم مع تلك الأزمة وإدارتهم الجيدة للازمة وإنقاذ الكثير من الأرواح ذلك الأمر الذي أقنع الجميع بأهمية غسيل الأيدي والنظافة الشخصية.

وتابع الحضور احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي بممارسة الأنشطة وإقامة المسابقات التي تشارك فيها جميع فرق التمريض وفرق مكافحة العدوى لكل مستشفى،

تم تكريم وتوزيع شهادات شكر وتقدير إلى فريق مكافحة العدوى بمستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين بمناسبة حصول المستشفى على الإعتماد الكلي معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعترف بها دولياً، لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على الإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.
وتم تكريم الممرضات المتميزين من كل مستشفى وفرق مكافحة العدوى والأطقم الطبية وأطقم التمريض لكل مستشفى لحصول مستشفيات جامعة عين شمس على المركز الأول بين المستشفيات الجامعية فى تطبيق معايير مكافحة العدوى بين الجامعات المصرية ، وأيضاً تكريم كل فرق مكافحة العدوى لكل المستشفيات وإلتقاط الصور التذكارية .

اليوم العالمي لغسيل ونظافة الأيدي
اليوم العالمي لغسيل ونظافة الأيدي
اليوم العالمي لغسيل ونظافة الأيدي

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