عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ400 طائرة درون.. شاهد| سماء الأردن تضيء احتفالا بقرب زفاف ولي العهد

صدى البلد

 

 

 

أضاءت 400 طائرة بدون طيار، مساء أمس الثلاثاء، سماء منطقة العبدلي في العاصمة الأردنية عمَان، بمناسبتي عيد الاستقلال الـ 77، وقرب موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، من المقرر أن تحلق أسراب طائرات الدرون المكونة من 400 طائرة متطورة لتقدم أداءها لمدة 15 دقيقة كاملة اليوم الأربعاء أيضا، في تمام الساعة العاشرة مساء "لترسم ألوان الفرح البديعة بصورة جمالية ومتعة بصرية بانورامية".

ويستعد الأردن ليشهد زفافا ملكيا مهيبا لولي العهد الأردني الأمير الحسين، 29 عاما، على المهندسة السعودية رجوة آل سيف 29 عاما، يوم الأول من يونيو المقبل.

كما يصادف في الـ25 من مايو الجاري عيد الاستقلال في المملكة الهاشمية الأردنية.

وكان ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد كشف تفاصيل اللقاء الأول والطريقة التي تعرف بها على خطيبته المهندسة السعودية، رجوة بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، حيث احتفلا بخطوبتهما في 18 أغسطس عام 2022.

وقال الأمير الحسين ردًا على سؤال أحد الشباب الحاضرين لمنتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات" خلال مشاركته به، إن زميلته في المدرسة عرفته على رجوة قبل عامين.

وأضاف: "كان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة".

وتابع: "أنا متحمس لـ 1 / 6 وهو موعد زواجه، وشكر الآنسة رجوة لمشاركتها في جلسات منتدى تواصل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

تدريبات قوية لمستبعدي الزمالك أمام الداخلية

استعدادا لنهائي إفريقيا.. موقف علي لطفي بعد إصابته في مباراة انبي بالدوري

يقترب من الـ 60 ألف جنيه.. الفلاحين تكشف أسعار العجول هذا العام

لتصويب أخطاء مباراة الداخلية.. محاضرة فنية لـ أوسوريو مع لاعبى الزمالك استعدادا للطلائع

تأخر دراسي وأمراض نفسية.. استشاري علاقات أسرية يُحذر من مخاطر التنمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسجين أقل لحياة أطول 50%.. تفاصيل دراسة جديدة صادمة

احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يوليو شهر الزيادة| كم ستزيد رواتب الموظفين والمعاشات

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ