بـ400 طائرة درون.. شاهد| سماء الأردن تضيء احتفالا بقرب زفاف ولي العهد

أضاءت 400 طائرة بدون طيار، مساء أمس الثلاثاء، سماء منطقة العبدلي في العاصمة الأردنية عمَان، بمناسبتي عيد الاستقلال الـ 77، وقرب موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، من المقرر أن تحلق أسراب طائرات الدرون المكونة من 400 طائرة متطورة لتقدم أداءها لمدة 15 دقيقة كاملة اليوم الأربعاء أيضا، في تمام الساعة العاشرة مساء "لترسم ألوان الفرح البديعة بصورة جمالية ومتعة بصرية بانورامية".

ويستعد الأردن ليشهد زفافا ملكيا مهيبا لولي العهد الأردني الأمير الحسين، 29 عاما، على المهندسة السعودية رجوة آل سيف 29 عاما، يوم الأول من يونيو المقبل.

كما يصادف في الـ25 من مايو الجاري عيد الاستقلال في المملكة الهاشمية الأردنية.

وكان ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد كشف تفاصيل اللقاء الأول والطريقة التي تعرف بها على خطيبته المهندسة السعودية، رجوة بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، حيث احتفلا بخطوبتهما في 18 أغسطس عام 2022.

وقال الأمير الحسين ردًا على سؤال أحد الشباب الحاضرين لمنتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات" خلال مشاركته به، إن زميلته في المدرسة عرفته على رجوة قبل عامين.

وأضاف: "كان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة".

وتابع: "أنا متحمس لـ 1 / 6 وهو موعد زواجه، وشكر الآنسة رجوة لمشاركتها في جلسات منتدى تواصل".