بكاء الزوج المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا وأسرتها تطالب بإعدامه.. شاهد

شهدت قاعة محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة بمحافظة الغربية منذ قليل بكاء الزوج المتهم بإنهاء حياة الفتاة "أية الشبيني " المعروفة ب"عروس طنطا" داخل قفص الاتهام حال نداء قاض المنصة الموقرة عن اسمه مردد عبارة "انا هنا يا معالي القاضي " واضعا يداه أعلي رأسه و أجهش في البكاء معبرا عن ندمه حيال ارتكابه واقعة إنهاء حياتها.



كما حرص قضاة هيئة المحكمة علي ضرورة سماع أقوال الزوج المتهم ومحامي الدفاع عنه فضلا عن تعالي صيحات أسرة الفتاة الضحية مطالبين بالتحقق العدالة وإعدام الزوج المتهم بإنهاء حياة ابنتهم العروس .



كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بحراسة أمنية مشددة للتأمين أسرة الفتاة الضحية ووصول المتهم إلي قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة.

وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز طنطا بإحالة المدعو" محمد .م"34 سنة والمتهم بإنهاء حياة زوجته "أية الشبيني" والمعروف إعلاميا ب"عروس طنطا العذراء" إلي محاكمة الجنايات العاجلة بالدائرة الرابعة بجلسة 24 مايو الجاري .

كما وجه المحامي العام بتشكيل لجنة من أطباء الصحة النفسية والعصبية وإجراء تحاليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير رسمي للعرض علي هيئة المحكمة الموقرة.

في ذات السياق أكد اسماعيل الشبيني عم ومحامي الفتاة الضحية ان الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء لافتا أن الإصابات الظاهرية جاءت عبارة عن وجود 8 طعنات متفرقة، وقطع في الاصبع، وأنها مازالت عذراء.

كما أكد المحامي أن الزوج تربص بعروسه وبيت النية بها بعد أن استهل سكين المطبخ، وما أن ظفر بها انهال عليها بعدة طعنات متفرقة، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية، وفي انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على "آية . ح .ا" عروسة متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان عزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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