مياه الغربية تستقبل بعثة البنك الدولى ووزارة الإسكان بمركز طنطا.. صور

استقبل الدكتور المهندس حمـدى محمـد شـطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بعثة البنك الدولى والبنك الأسيوى الوفد المرافق لهما وذلك لعرض موقف أعمال مشروع الصرف الصحي بمركز طنطا .

وأوضح شطا ، على أهمية الزيارة والتى تتضمن متابعة تقدم وجودة تنفيذ الأعمال والتأكد من تأمين الأعمال المنفذة فى المناطق المستهدف إليها الخدمة وهى قرى ( كفر خضر _ كفر مسعود _ كفر الكرسة الشرقى _ كفر الشرفا _ كفر الساحل ) والتى ينفذ بها المشروع بأطوال الشبكات والتى تبلغ ٦٤٢٤٠م ، وتبلغ السعة التصميمة والفعلية لمحطة معالجة الصرف الصحى من ٧٥٠٠م٣/يوم إلى ١٠٠٠٠م٣/يوم .

كما عقد اجتماع موسع بحضور وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان واستشارى إدارة البرنامج واستشارى دعم التنفيذ وأعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالغربية وقيادات المجتمع المدنى وذلك لمتابعة وتفقد نسب التنفيذ الفعلية وأهم المعوقات وكيفية التغلب عليها، كما تم مناقشة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد رئيس الشركة ،على استقبال الشكاوى عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ للإبلاغ عن أى شكوى أثناء تنفيذ المشاريع ومدى الإستجابة للرد على الشكاوى.

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