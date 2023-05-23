وكيل تعليم الغربية يشهد تدريب رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، التدريب الذي أقيم بمسرح مدرسة كوين أوف بيس، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بحضور محمد إسماعيل، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة، وجلال عيد ، وحضور مديري عموم الإدارات المستهدفة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، رئيس الإدارة العامة للامتحانات، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، وعبد الرؤوف عبد الرحمن، مدير إدارة التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة استعداداً لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 م /2023 م ، وحرصا من الوزارة على وضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية إيجابية لتدريب المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان السير لامتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة.



كما أكد وكيل الوزارة أن التدريب يستهدف رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم بالغربية والمكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية (البابل شيت) وكيفية الإجابة عليها، وضوابط العمل داخل اللجان، والتعامل مع جميع الحالات الخاصة والطارئة.

وأضاف "حسن"، أن التدريب الذي وجهت به وزارة التربية والتعليم، يتم على فترتين، بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويستمر حتى الرابعة والنصف مساء، ويستهدف 370 من رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة.

وفي نهاية التدريب، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة مدرسة كوين أوف بيس، والتي يمثلها ثابت جرجس بشاي، المدير التنفيذي، لاستضافته فعاليات التدريب، وحسن الاستقبال وظهور التدريب بالمظهر اللائق لتعليم الغربية.

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