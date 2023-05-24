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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شُعبة الأدوات الصحية : توافر معروض السلع وراء استقرار السوق

شعبة الأدوات الصحية
شعبة الأدوات الصحية

أعلنت فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، عن استقرار السوق عند معدلاته الطبيعية في هذا القطاع نتيجة توافر المعروض مقارنة بالطلب.

وقال " عبد الجليل "، إن توجهات الدولة بتحول المستوردين تدريجيًا إلى التصنيع أدّى إلى زيادة معروض الأدوات الصحية ، ومن ثَمَّ استقرار السوق ، فضلًا عن أن التوجه إلى التصنيع وفر فرص عمل كثيرة للشباب ، وهذا الأمر يزيد تدريجيًا مع مرور الوقت نتيجة التوسع في الإنتاج والتصنيع.

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ولفت رئيس شُعبة الادوات الصحية إلى أن زيادة المعروض بالسوق أدّت إلى ثبات الأسعار ، حيث إن السوق الحر تحكمه آليات العرض والطلب ، متوقعًا استمرار هذا الاستقرار في ظل الاتجاه المتزايد إلى التصنيع الملحوظ في الفترة الأخيرة.

وأشار " عبد الجليل" إلى أن أكثر من 60% من المستوردين في قطاع الأدوات الصحية تحولوا إلى مُصنعين ، وستزداد هذه النسبة في المرحلة القادمة تماشيًا مع توجه الدولة ، وهو ما يشير إلى مزيد من استقرار السوق .

وأشاد رئيس شُعبة الأدوات الصحية ، بدور غرفة القاهرة في تشجيع أصحاب هذا القطاع ودعمهم من أجل تطبيق توجهات الدولة بالتحول إلى التصنيع ومناقشة مقترحاتهم في هذا الشأن ، والسعي إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات والتوعية بكافة القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة ومناقشة كافة الآراء حول هذا الشأن من خلال مؤتمرات وندوات واجتماعات مستمرة لتوعية كافة الأنشطة وليس قطاع الأدوات الصحية فقط.

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